Zignago, l'opposizione: "Il Comune dona 500 euro alla Croce Azzurra di Brugnato. E la nostra Croce Verde?"

Cinque Terre - Val di Vara - A Natale bisogna essere tutti più buoni e dispensare buone azioni, come in effetti ha fatto il sindaco di Zignago che con la delibera di giunta 6 dicembre scorso ha donato 500 euro alla Croce Azzurra di Brugnato per coprire le spese effettuate per il servizio di guardia medica.



"Con tale elargizione, per quanto lodevole, sembra però aver dimenticato che nel Comune di Zignago opera la Croce Verde che da anni svolge quotidianamente servizi di emergenza sanitaria e servizi sociali senza aver mai percepito un euro da questa amministrazione. Tra l'altro - fanno notare dall'opposizione consiliare di Zignago - ci preme osservare che né il Comune di Bugnato né quello di Rocchetta di Vara abbiano fatto donazioni in merito. Ci auguriamo che si tratti solo di una svista e che i componenti dell'attuale amministrazione dimostrino con i fatti che ci tengano alla propria Croce Verde non solo con annunci e slogan fin ad oggi disattesi".

"E' sufficiente fare una donazione anche alla nostra Croce Verde - concludono - che rappresenta un servizio indispensabile per tutti e per questo ben voluta da tutti i cittadini di Zignago".