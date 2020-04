Zero contagi a Bonassola, nel weekend test sierologici per gli abitanti

Cinque Terre - Val di Vara - Grazie alla disponibilità di due medici nel fine settimana il Comune di Bonassola effettuerà gli esami sierologici per tutta la popolazione con l'obiettivo di monitorare la situazione del Covid 19 nella località nella quale dall'inizio della pandemia non sono stati accertati casi di contagio fra gli 850 abitanti.



“Abbiamo accettato con vero piacere – si legge sulla pagina Facebook del Comune – l'idea e la disponibilità del nostro caro amico, il dottore Schenone, che come già in passato si è dimostrato sensibile ai problemi di salute di noi bonassolesi e anche in questa difficilissima occasione ha superato notevoli impedimenti burocratici per realizzare questo importante progetto”.

“L'esame – si legge ancora – si attuerà mediante un normale prelievo ematico e si precisa che non è necessario essere a digiuno. Vista l’importanza di questa iniziativa,si raccomanda la massima partecipazione anche per poter avere un quadro clinico il più generalizzato possibile del nostro territorio. Ovviamente i pazienti che non potranno effettuare il suddetto prelievo il sabato, potranno recarsi la domenica a Montaretto”.



“Ho appreso con vero piacere – ha sottolineato il sindaco Bernardin – che all'attività di prelievo ematico previsto per sabato e domenica, il dottor Schenone sarà affiancato dal dottor Gianni Orengo, altro affezionato bonassolese. Auguro a questi amici buon lavoro e li ringrazio sentitamente a nome della popolazione per lo spirito di altruismo e solidarietà”.



I prelievi saranno suddivisi con questi turni:

Il giorno di sabato 25.aprile, dalle ore 9 in poi, presso la Sala Vinzoni, per gli abitanti del Centro e delle frazioni di Scernio, Serra, Sangiorgio, Costella, Poggio.

Il giorno di domenica 26 Aprile per gli abitanti di Montaretto e Reggimonti presso l’ambulatorio di Piazza 25 Aprile.