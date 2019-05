Vivere e fare impresa in Alta Val di Vara. La storia di Martina ed Andrea

Cinque Terre - Val di Vara - Andrea e Martina sono due giovanissimi imprenditori che hanno investito sul territorio dell'alta val di vara inseguendo un sogno: unire imprenditoria e bellezza nel contesto di un territorio sano dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Qualche anno fa di Alta Val di Vara si parlava poco: in pochi la conoscevano, qualcuno vi era stato. Questo fino al riconoscimento di Migliore Comunità Rurale dell'UE, attribuito dall'Unione Europea a Varese Ligure, primo fra tutti i comuni d'Europa a ricevere la certificazione ambientale ISO14001. Da qui, l'arrivo della certificazione anche agli altri comuni della vallata e la nascita del marchio Valle del Biologico, si rivolge al settore agroalimentare, portando sulle nostre tavole cibi sani prodotti in una logica di sostenibilità e tutela del consumatore.



Un giorno di tre anni fa ai due fratelli viene un'idea: creare un brand che unisca "Valle del biologico" a cosmesi e benessere. Così, per gioco e scommessa, nasce l'azienda agricola "I prati di Venere", impegnata nella produzione oli officinali e derivati della lavanda e "un piccolo spicchio di Valle, a primavera, si tinge di viola" - racconta Andrea. Martina e Andrea, che saranno presenti durante la serata/nottebianca #sestacé: racconteranno la loro esperienza di giovani imprenditori dell'Alta Val di Vara, fra benefici e problemi quotidiani, sabato 1 giugno alle ore 21:15 presso la Sala Consiliare del Comune di Sesta Godano. L'occasione sarà utile anche per illustrate proprietà benefiche delle erbe officinali. L'evento è organizzato dal Comune di Sesta Godano, in collaborazione con Biodistretto e Proloco Sesta Godano e Frazioni.