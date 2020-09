Via libera della Regione alla convenzione con Provincia e Mit per il ponte di Ceparana

Cinque Terre - Val di Vara - Via libera di Regione Liguria allo schema convenzione con la Provincia della Spezia e il ministero delle Infrastrutture per la realizzazione del nuovo ponte di Ceparana, ovvero il collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra.



L’intervento è finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 per complessivi 15,5 milioni di euro. Su questo pacchetto ci sono inoltre 3 milioni di euro da parte di Regione Liguria come anticipazione di liquidità alla Provincia della Spezia per l’avvio della realizzazione dell’intervento, indispensabile per migliorare la viabilità della zona fortemente penalizzata a seguito del crollo del ponte di Albiano.



Non appena la convenzione avrà ricevuto anche il via libera del Ministero sarà possibile per la Provincia avviare le procedure di gara.



Il finanziamento complessivo da 15,5 milioni di euro comprende anche la progettazione del cosiddetto secondo lotto per 400mila euro complessivi per la realizzazione dell’innesto vero e proprio tra nuovo ponte e raccordo autostradale.