Via dell'Amore, il ministro Franceschini: "La collaborazione tra le istituzioni è la chiave"

Cinque Terre - Val di Vara - Il ministro ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, non ha potuto partecipare alla presentazione del progetto che dovrebbe portare nel 2023 alla riapertura della Via dell'Amore, grazie a un intervento ingegneristico che costerà 12 milioni di euro, 7 dei quali messi sul piatto dal dicastero retto dallo stesso Franceschini.

Il ministro ha così inviato al sindaco un messaggio da leggere ai presenti e nel corso di una telefonata intercorsa grazie al tramite dell'ex senatore Massimo Caleo si è scusato per non essere presente, ma ha promesso che al più presto farà visita alle Cinque Terre



"La presentazione del progetto di fattibilità per la riapertura della Via dell'Amore - ha scritto Franceschini - è un altro passo fondamentale verso la piena restituzione di questo monumento nazionale alle comunità di Riomaggiore e Manarola e ai molti visitatori che fino alla frana del 2012 percorrevano questo suggestivo sentiero, incantati dal fascino delle Cinque Terre. La piena sintonia tra i Comuni del territorio, i ministeri dell'Ambiente e della Cultura, la Regione Liguria e il Parco Nazionale delle Cinque Terre hanno permesso questo primo, importante risultato reso possibile grazie alle risorse stanziate nell'ambito del piano operativo "Cultura e Turismo" del Mibact.

Ora ci aspetta un intenso periodo di lavoro per arrivare al progetto esecutivo e alla realizzazione delle complesse opere necessarie per riaprire il percorso. La massima collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte è la chiave per condurre al meglio tale lavoro. Nel porgere a tutti voi il mio più caloroso saluto, auguro ogni successo nel perseguire questo obiettivo e portare di nuovo nel più breve tempo possibile le persone a percorrere la Via dell'Amore e godere di questo paesaggio straordinario, frutto della secolare interazione fra uomo e natura".