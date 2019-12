Vernazza scelta tra i borghi da riprodurre con i Lego nel diorama della Liguria

Cinque Terre - Val di Vara - La Liguria protagonista in Piemonte: il diorama realizzato con i Lego raffigurante la Liguria sarà uno dei pezzi forti di 'Mongrando sotto l'albero', 6^ edizione della manifestazione organizzata dalla locale Pro Loco nel comune in provincia di Biella e che ospita la prima edizione di Monbricks, mostra dedicata ai celebri mattoncini della Lego. L'opera, realizzata con 50 mila pezzi, è stata realizzata dal piemontese Andrea Carboni in 14 mesi. "Sono sempre stato amante della straordinaria bellezza della Liguria - ha detto Carboni -, precisamente dalle caratteristiche Portofino, Santa Margherita Ligure e Vernazza, dalle quali ha preso parecchi spunti creativi per produrre il diorama con i famosi mattoncini colorati". Per ammirare la Liguria versione Lego si dovrà attendere domani, 22 dicembre, quando si apriranno le porte dell'evento ospitato nella sala consiliare del comune di Mongrando.