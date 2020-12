Venerdì lavori alla linea elettrica a Follo, la corrente andrà e verrà

Cinque Terre - Val di Vara - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta concludendo i lavori legati al “Progetto Resilienza” con cui l’azienda elettrica ha dotato molti comuni spezzini di un sistema elettrico più automatizzato e resistente.



L’intervento si concentrerà sulla provincia di La Spezia, con particolare riferimento al comune di Follo e sarà necessario per permettere l’installazione e la messa in servizio di un nuovo sezionatore motorizzato sulla rete a media tensione. Le operazioni, che rientrano nel più ampio piano di investimenti per il potenziamento della rete elettrica territoriale, hanno l’obiettivo di individuare le necessità della cittadinanza e specifiche criticità, assicurando un servizio elettrico di qualità nonché tempi di rialimentazione adeguati, anche in circostanze di maltempo diffuso. I lavori, che devono essere effettuati in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, saranno svolti venerdì 11 dicembre, dalle ore 10:00 alle 15:00. Le vie interessate dall’intervento saranno: via Castello da 2 a 6, da 6b a 30, da 36 a 42, da 46 a 50, da 1 a 13a, 17, da 17b a 21, da 25 a 65, sn, sn1, sn7, sn3, sn2; via 28 luglio 1944 da 2 a 6a, da 6c a 8, da 8/12 a 12, da 16 a 24, 44, da 1 a 3, da 7 a 23, sn, cant, sn3, sn2; via Villa da 16 a 38, da 38/o a 42, 46, da 50 a 54, da 58 a 68, da 1 a 3, da 7 a 19, da 23 a 25, sn1; via Spezia da 6 a 12a, da 16 a 22, da 11a 31, da 37 a 57, sn, sn4, sn6, sn1, sn3, sn7, sn8, sn2; via 2 giugno da 26 a 36, da 40 a 70, da 15 a 29, da 33 a 41, sn4, sn6, sn1, sn3, sn5, sn7, sn2; via Madonna Olivo da 2 a 4, da 8 a 12a, da 1 a 3, da 7 a 13a, sn4, sn1, sn3, sn2, sn7, sn5; via S. Croce da 2 a 4, da 8 a 34, da 1 a 5, da 5b a 9, da 13 a 37, sn, sn4, sn1, sn2; via S. Rocco da 2 a 10, da 14 a 16, da 20 a 22, da 1 a 13, sn, ip, sn6; via 1 maggio da 22 a 40, 46, da 68 a 70, da 45 a 51a, sn, ip, cant; via Marconi da 30 a 32, 76, da 31 a 31b, sn, sn6, cant; via Contra Sorbolo da 2 a 6, da 1 a 3, da7 a 9a, sn.



Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.



Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.