Velox Follo e Calice, alla Provincia spettano 160mila euro di multe

Cinque Terre - Val di Vara - L'aveva detto appena qualche mese fa l'ex presidente della Provincia, Giorgio Cozzani: un po' di soldi derivanti dalle sanzioni figlie degli autovelox, nelle casse di Via Veneto, mancano. Quei soldi, in particolare, che i vari Comuni devono dividersi a metà con l'ente provinciale. Ora, su proposta dell'Ufficio recupero crediti, l'ente, attualmente guidato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, ha prodotto due determine volte all'accertamento delle entrate derivanti dal fifty fifty con i Comuni di Follo e di Calice al Cornoviglio.



In particolare, da Follo devono arrivare oltre 74mila euro relativi alle sanzioni comminate negli anni 2013 (18mila euro), 2014 (20mila), 2015 (14.500), 2016 (15mila), 2017 (5mila) e 2018 (2mila). Simili grandezze su sponda calicese: 86mila euro e rotti macinati nelle annualità 2013 (17.500), 2014 (13.800), 2015 (16.400), 2016 (10.600), 2017 (16mila) e 2018 (12mila). Queste somme dovranno andare ad accomodarsi sull'esercizio 2019 dell'ente provinciale. In totale quindi si tratta di circa 160mila euro destinati alle magre casse di Via Veneto. E, trattandosi di una spartizione in uguali fette dei proventi, non è difficile capire come, relativamente alle arterie provinciali follesi e calicesi osservate dai velox, dal 2013 al 2018 siano state elevate sanzioni per 320mila euro. L'ente provinciale, come si legge nelle determine, non esclude inoltre che possano esserci ulteriori conguagli a suo favore.