Val di Vara, il Fossati - Da Passano raddoppia con la nuova sede a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Il Fossati - Da Passano raddoppia. Dopo l'approvazione da parte della Provincia arrivata nell'agosto scorso, infatti, è giunto anche l'imprimatur definitivo dalla giunta regionale per gli indirizzi "Turismo" e "Amministrazione, finanza e marketing" proposti dall'istituto a Brugnato. Oltre alla sede di Varese Ligure, dunque, la scuola diretta da Paolo Manfredini aprirà a breve un nuovo presidio in Val di Vara, confermando l'attenzione del mondo della formazione verso le grandi potenzialità di questo territorio.

Ora via alla campagna per le iscrizioni degli studenti che dal prossimo anno scolastico troveranno laboratori linguistici, insegnanti madrelingua e aule multimediali per un percorso scolastico che prevede due bienni che si differenziano per le discipline di indirizzo. Ciascun biennio sarà poi seguito da un secondo biennio e dal quinto anno conclusivo.



"La vocazione della valle è, per sua stessa natura e storia, essenzialmente duplice: turistica ed agricola. La strategia di sviluppo locale dell’area in questo senso prende avvio dall’esperienza positiva del distretto del biologico, ma deve essere aggiornata alle dinamiche odierne, traendo forza da percorsi formativi specializzati ed integrati, sfruttando la forza attrattiva delle Cinque Terre. In questo modo l’area diventerà una meta turistica complementare alle destinazioni più importanti della provincia, con particolare riferimento proprio alle Cinque Terre, attualmente in sofferenza per il numero elevato di turisti. E’ importante individuare un presidio formativo in vallata che sia in linea con le caratteristiche vocazionali e lavorative del territorio; un presidio formativo che sappia rispondere alle esigenze sociali ed economiche di una comunità sempre più orientata verso l’impresa e il turismo", affermano dal Fossati - Da Passano.



La scuola si rivolge ai ragazzi della vallata, dunque, ma anche a chi, semplicemente, intende investire nelle potenzialità turistiche ed economiche della zona.

Per questo l'istituto si propone di sfornare diplomati dell'indirizzo turistico con competenze nel comparto delle imprese del settore specifico e competenze generali nel campo dei fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica-fiscale e dei sistemi aziendali con una particolare attenzione all’insegnamento delle lingue straniere. Giovani che possano intervenire nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale.

Chi sceglierà l'indirizzo finanziario, che è attivo anche nella sede di Varese Ligure, avrà invece competenze generali nel campo dei fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.