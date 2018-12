Una zona di atterraggio alle Cinque Terre

In località Vettora, sopra Monterosso, servirà gli elicotteri per operazioni di soccorso, salvataggio, antincendio ma anche per il trasporto di materiali. Moggia: "Opera prioritaria per tutto il comprensorio".

Cinque Terre - Val di Vara - Una zona di atterraggio per gli elicotteri sulle alture di Monterosso. La giunta comunale ha approvato oggi il progetto di fattibilità che consentirà di realizzare un’elisuperficie nella località di Vettora. Il sindaco Emanuele Moggia si è dichiarato molto soddisfatto: “L’amministrazione ritiene prioritario che il territorio comunale venga dotato di una elisuperficie affidabile, sicura e funzionale al trasporto sanitario d’urgenza, per operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio e di Protezione Civile in generale. Questo anche in considerazione del fatto che tutto il comprensorio delle Cinque Terre risulta al momento sprovvisto di un’area attrezzata in tal senso”.

Il sito prescelto si trova lungo la strada provinciale SP 370 conosciuta come la “Litoranea delle Cinque Terre”, quindi in una posizione strategica anche per la viabilità, essendo facilmente accessibile al personale ed ai mezzi di soccorso. La zona in questione sarà completamente riqualificata ed avrà una funzione utile alla collettività perché sarà utilizzata per operazioni di protezione civile e di emergenza sanitaria, ma potrà anche essere usata per il trasporto di alcune tipologie di materiali difficilmente trasportabili via terra. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una piccola rotatoria per agevolare la circolazione stradale nella zona interessata.

Le dimensioni dell’elisuperficie sono state stabilite in ottemperanza alla normativa dell'Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che definisce le dimensioni e le caratteristiche delle elisuperfici per consentire operazioni di decollo, atterraggio e manovre di superficie in totale sicurezza.