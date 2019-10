Una nuova juicepole per Riccò del Golfo con Enel X

Cinque Terre - Val di Vara - Enel X è stata tra i protagonisti del rally inclusivo “Un sedile per tutti” che si è svolto oggi a Riccò del Golfo di Spezia fra auto a emissioni zero, mezzi modificati per la guida di piloti disabili, laboratori di riciclo e eventi plastic free.

La società del Gruppo Enel sta continuando a lavorare allo sviluppo della mobilità elettrica per garantire una rete di ricarica efficiente e capillare, e Riccò del Golfo di Spezia è una delle protagoniste verso una mobilità sostenibile a zero emissioni.

Durante la manifestazione è stata inaugurata, infatti, una nuova juicepole, dotata di due punti di ricarica utilizzabili contemporaneamente (con una presa tipo 2 da 22 kW adatta agli autoveicoli e una presa tipo 3A da 3kW per motoveicoli), e posizionata in Via Aurelia, proprio davanti al Comune.

Si tratta di una soluzione di ricarica all’aperto, pensata per essere collocata in ambito cittadino: il design caratteristico la rende adattabile ai diversi contesti urbani e lo schermo a colori da 10 pollici consente a tutti un’interazione facile.

Il protocollo di intesa siglato tra Enel X e l’Amministrazione Comunale di Riccò del Golfo prevede che la società del Gruppo Enel si occupi dell’installazione, dell’attivazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di ricarica, senza alcun costo per il Comune.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato, tra gli altri, Loris Figoli, Sindaco di Riccò del Golfo di Spezia: “Siamo orgogliosi di poter affermare che il nostro territorio guardi al futuro, con una colonnina di ricarica installata a Riccò e una in Val Graveglia – ha commentato Loris Figoli. La scelta di collocare una delle postazioni davanti al Palazzo Comunale, vicino al parco totalmente rinnovato con materiali ecologici e nello spirito green che contraddistingue la nostra comunità, risulta simbolica della destinazione alla quale indirizzare la politica ambientale dell’Ente”.

Enel X è la nuova Società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui l’energia mostra il maggior potenziale di trasformazione: abitazioni, imprese, città e mobilità elettrica. Per la realizzazione del Programma nazionale Enel X sta procedendo con l’attuazione di accordi con Comuni, Regioni, istituzioni e operatori commerciali per la posa delle infrastrutture di ricarica in aree pubbliche o private accessibili al pubblico, con l’obiettivo di arrivare a 14.000 punti di ricarica al 2020 e proseguire fino a 28.000 nel 2022. Ad oggi Enel X ha realizzato una rete di oltre 8.000 punti di ricarica in tutta Italia.