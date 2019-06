Una notte dedicata ai lupi a Castello di Carro con Giuseppe Festa

Cinque Terre - Val di Vara - Sarà una "Notte coi lupi" a Castello di Carro, il 15 giugno. Sarà una serata speciale dedicata interamente al signore dei boschi del quale negli ultimi anni si è tornato a parlare come di una presenza costante nell'alta Val di Vara. Lo spunto di dedicare un'intera serata al lupo è nata da una libraia di Novara, Gabriella. Sarà un'occasione speciale e a chiudere ci sarà anche la possibilità di fare un'escursione notturna per scoprire qualcosa di più sulle tracce che lasciano nei boschi.

Alla serata parteciperà anche Giuseppe Festa, scrittore e musicista, laureato in Scienze Naturali e si occupa di educazione ambientale. Ha pubblicato i romanzi Il passaggio dell’orso (Salani, 2013; Mondadori Scuola, 2014), L’ombra del gattopardo (Salani, 2014), La luna è dei lupi (Salani, 2016), Cento passi per volare (Salani, 2018) e I figli del bosco (Garzanti), tradotti in diverse lingue. È fondatore e cantante dei Lingalad, con cui tiene concerti in Italia e all’estero. Protagonista e sceneggiature del premiato film documentario Oltre la Frontiera, è autore di diversi reportage sulla natura trasmessi dalla Rai.

Gli eventi del 15 giugno partiranno alle 20 con un apericena a cura della Pro loco di Castello di Carro, al costo di 10 euro, e alle 21.30 seguirà l'incontro gratuito "In viaggio coi lupi tra leggenda e realtà", infine alle 22.30 è prevista un'escursione in notturna dal titolo "Il richiamo nel bosco". I partecipanti seguiranno le tracce dei lupi con racconti, musiche alla luce delle lanterne (la prenotazione è obbligatoria 3355642127).

"L'evento - racconta Gabriella - si svolgerà in piccolo paesino della Val di Vara, Castello di Carro,sperduto fra le alture boschive. Ottanta anime lo abitano in modo continuativo ma un nutrito gruppo di "giovani" anima il posto nei week end e nelle vacanze. E' un luogo bucolico, lontano "dalla pazza folla", incontaminato, capace di rigenerare il corpo e lo spirito. Un rifugio in cui nutrirsi di silenzio, natura, cose semplici, ritmi antichi".



"Giuseppe Festa - racconta ancora Gabriella - , da persona straordinaria e generosa qual'è, si è subito reso disponibile in forma totalmente gratuita. L'evento, unico nel suo genere, prevede una presentazione aperta a tutti in cui Festa parlerà dei lupi, della loro vita ma anche percorerrà la storia dei lupi letteraria e leggendaria. Per uno o due gruppi ristretti di persone sarà poi possibile, al termine della presentazione, inoltrarsi nel bosco di notte, assaporarne i suoni, le ombre, calandosi nella vita dei lupi, ascoltandone i richiami per poi rilassarsi a lume di lanterna, seduti in gruppo, ascoltando brani letti ad alta voce e melodie suonate dal vivo".



"Lo scopo dell'iniziativa è da un lato valorizzare l'Italia nascosta - conclude -, quella lontana dai flussi turistici ma altrettanto degna di nota, dall'altro fare cultura riguardo ad un animale spesso a torto temuto e maltrattato. Parlare di lupi in un territorio in cui la caccia è un hobby generalizzato e molti sono allevatori è intenzionalmente un atto coraggioso ma che ritengto possa essere estremamente utile. L'evento è ovviamente adatto anche ai bambini. Sono proprio a loro che guardiamo nella speranza che la corretta informazione possa crescere adulti sensibili, capaci di salvaguardare la biodiversità. Stiamo ricevendo chiamate e prenotazioni da tutto il Nord e Centro Italia".