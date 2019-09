Una foresta da recuperare nel rispetto di uccelli, anfibi e agrifogli

Cinque Terre - Val di Vara - La Provincia ha espresso una valutazione d'incidenza positiva per il progetto di miglioramento forestale del Monte Gottero presentato dall'aggregazione temporanea di imprese guidata dalla ditta Cademartori. Il progetto, relativo a circa 180 ettari di foresta compresa nei confini comunali di Varese ligure, si pone come obbiettivo il miglioramento dei boschi avviandoli verso forme di gestione più consolidate, in particolare, come si legge, “i cedui verso la fustaia e i boschi di conifere verso formazioni miste di latifoglie”. A seconda delle caratteristiche, le porzioni di bosco avranno destinazione naturalistico-turistico-ricreativa, protettiva o – in caso alta fertilità e buona accessibilità – produttiva. Il disegno della Ati è arrivare a una gestione del bosco che lo valorizzi – anche economicamente – in maniera sostenibile, scongiurandone l'abbandono. Accanto agli interventi selvicolturali, miranti anche all'aumento della biodiversità, sono previsti interventi accessori quali il recupero della rete sentieristica, la realizzazione di nuova viabilità, di piazzali di deposito legname, di recinzioni a protezione di castagneti da frutto e pascoli recuperati, nonché l'eventuale recupero di fabbricati con funzione ricettiva e la realizzazione di una o due vasche di accumulo di acqua piovana o in eccesso dalle prese dell'acquedotto di Varese Ligure con finalità antincendio e che potranno fare da habitat per diverse specie acquatiche.



Come detto, l'ente provinciale, in particolare l'Ufficio Tutela e Biodiversità ha espresso valutazione d'incidenza positiva al progetto. Ma ha posto delle precise misure di mitigazione da adottare nella realizzazione dell'intervento. Tra queste l'interruzione dal 15 marzo al 15 giugno di tutte le attività previste nel progetto all’interno dell’area Zsz (Zona speciale di conservazione) al fine di tutelare le popolazioni di uccelli e anfibi; la preservazione delle piante che presentano nidificazioni; divieto di taglio agrifoglio e tasso; ridurre al minimo indispensabile il taglio delle piante e i movimenti di terra necessari all’apertura dei nuovi tracciati delle piste di esbosco temporanee ed all’adeguamento di quelli esistenti; divieto di realizzare recinti all’interno della Zona speciale di conservazione in modo da non creare ostacolo agli spostamenti della fauna; massima attenzione nel corso dei lavori, in particolare le operazioni con carburanti e lubrificanti devono avvenire ad almeno 4 metri dai corsi d'acqua e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da eventuali sversamenti accidentali; infine gestione a puntino dei rifiuti da parte delle ditte esecutrici. Un ulteriore punto riguarda le vasche di raccolta menzionata in precedenza, le quali “dovranno essere realizzate con modalità e materiali che possano garantire lo sviluppo della fauna tipica degli ambienti umidi ed inserirsi come manufatti di ridotto impatto, impiegando prevalentemente materiali naturali”, si legge nelle carte della Provincia.



Altre misure riguardano la salvaguardia di piante che hanno valenza paesaggistica, la creazione di 'isole di biodiversità' all’interno della Zona speciale di conservazione “destinate all’invecchiamento indefinito e dove venga mantenuta la lettiera in bosco, per una superficie totale di almeno 3,60 ettari” e la preservazione di alcuni alberi morti in quanto fonte alimentare e rifugio per la fauna. In caso di mancanza di piante morte utili a questi fini, sarà necessario, spiegano dalla Provincia, causarne la morte di qualche esemplare, ovviamente curandosi di non arrecare pericoli e danni alla viabilità.