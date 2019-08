Una domenica tra animali, natura e sapori, torna 'Stalle aperte'

Cinque Terre - Val di Vara - Torna la manifestazione 'Stalle aperte', una giornata immersa nella natura e nelle produzioni della Val di Vara. L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, è in programma domenica prossima primo settembre, con raduno dei partecipanti alle ore 9.00 al Podere Casoni a Suvero, nel territorio comunale di Rocchetta Vara, all'interno del quale si svolge l'intera rassegna. Un appuntamento itinerante che porterà gli aderenti alla scoperta dei poderi e dei prodotti di Rocchetta. Promossa dal locale ente comunale, dalla Proloco Montenero, dalle associazioni Coldiretti, Cia e Unione generale coltivatori Cisl, 'Stalle aperte' chiede una quota di partecipazione di 15 euro a persona (5 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni, gratis per i bimbi dai 5 in giù).



Circa duecento i partecipanti all'edizione dello scorso anno, con una folta presenza di bambini, naturalmente matti per i tanti animali valligiani con cui 'Stalle aperte' – e con un nome così non potrebbe essere altrimenti – consente di prendere confidenza e fare amicizia. Le aziende agricole aderenti sono la 'Trattoria i cacciatori' dei Casoni di Suvero, La Debbia Ranch si Suvero, l'Albergo ristorante Cuccaro Club di Suvero, Di.La.Je. Dei Casoni di Suvero e l'Azienda agricola La Volpara di Veppo. Per informazioni e prenotazioni il numero di riferimento è lo 0187868752 interno 1 (Comune di Rocchetta).