Una domenica di pulizia al Santuario di Montenero: quanta plastica!

Cinque Terre - Val di Vara - Nell’ambito dell'iniziativa nazionale "Puliamo il Mondo", l’iniziativa di impegno ambientale

promossa da Legambiente, un gruppo di volontari ha pulito questa mattina l’area del Santuario di Montenero. Raccolti una dozzina di grandi sacchi di rifiuti. Il risultato maggiore è stato quello di trovare le immancabili bottiglie di plastica e lattine di alluminio. Però sono stati trovate anche numerose plastiche in decomposizione, che pur non essendo un peso eccessivo, rappresentano un problema per la dispersione nell’ambiente.



Quindi non solo nell’ambiente Marino, ma anche in località di terra e di grande pregio, come

quella del Parco Nazionale delle 5 Terre. La campagna contro la dispersione nell’ambiente delle microplastiche è del resto una battaglia e un impegno fondamentale di Legambiente

Questo ci porta a dire che dobbiamo, anche con iniziative come questa, far aumentare la

coscienza civica di cittadini ma anche di enti e associazioni. Hanno indetto l’iniziativa Legambiente La Spezia e l’associazione Montenero con l’adesione del Comune di Riomaggiore e del Parco Nazionale delle 5 terre. Le associazioni danno appuntamento per la prossima edizione di Puliamo il Mondo nel settembre del 2019.