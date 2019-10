Una delegazione di Saint Genès Champanelle in visita a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - La pioggia non ha fermato l’entusiasmo della comunità di Saint Gènes Champanelle in visita a Monterosso in occasione dell’incontro annuale.



Guidato dal sindaco Roger Gardes e dal presidente del Comitato di Gemellaggio Gilles Gauthier, un nutrito gruppo di amici francesi è arrivato questa mattina, giovedì 24 ottobre, per trascorrere il fine settimana in compagnia delle famiglie gemellate monterossine.

A dare il benvenuto ufficiale che si è tenuto in Sala Consiliare il Sindaco Emanuele Moggia e la presidente del Comitato di Gemellaggio Silvana Sassarini, oltre alla calorosa accoglienza della comunità monterossina.



“Nel corso del tempo i rapporti fra i nostri due paesi si sono trasformati in amicizia profonda: lo scambio di visite che dal 2002 ogni anno coinvolge tanti cittadini è un momento fondamentale di questo processo - commenta il sindaco Moggia -. Anche i rapporti tra due piccole realtà rappresentano un contributo concreto ed imprescindibile nella prospettiva di una Comunità Europea che divenga realmente casa comune per i popoli del vecchio Continente”.

“Il Gemellaggio significa ricerca di esperienze comuni, condividere ciò che si è riusciti a costruire con gli amici veri, che pur nella lontananza, sappiamo essere vicini ogni giorno. Rappresenta un arricchimento per tutti, sia per chi si mette in viaggio, sia per chi apre le porte del della propria casa: ci offre l’opportunità di confrontarci sulle problematiche, di scambiare diversi punti di vista su questioni comuni, insomma alimenta la cooperazione e la reciproca consapevolezza. Un ringraziamento sincero al sindaco Roger Gardes, alla sua comunità e alla delegazione di Kallmünz (paese a sua volta gemellato con Saint Gènes Champanelle), guidata dal Presidente del Comitato di Gemellaggio Christian Stolz. Profonda gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione e il coordinamento dell’evento”, conclude il primo cittadino.