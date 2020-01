Un vernazzese al comando dei grandi transatlantici

Cinque Terre - Val di Vara - Nei giorni scorsi una delegazione del Comune di Vernazza ha fatto visita nella sua abitazione di Genova al Comandante Raffaele Gavino per consegnargli il premio “Vernazzesi nel Mondo”. Il Comandante della Marina Mercantile ha dedicato tutta la sua vita al mare restando comunque legato a Vernazza, borgo d’origine del ramo paterno della famiglia.

Gavino, classe 1927, ha iniziato a navigare da giovanissimo restando al timone fino ad oltre 60 anni. Dal 1946 il Capitano con origini vernazzesi ha navigato in quasi ogni luogo del mondo: Australia, Stati Uniti, America del Sud e Asia. Il comandante ha lavorato per la Società Italia solcando i mari sulle prestigiosi navi Raffaello, Michelangelo e, soprattutto, Leonardo. Ha vissuto gli anni d’oro dei grandi transatlantici per poi approdare negli ultimi 15 anni di carriera alla grande compagnia da crociera americana Carnival Cruise con navi da oltre 2000 passeggeri. Gavino andava anche a seguire in cantiere i lavori di costruzioni dei giganti del mare.

Il premio “Vernazzesi nel Mondo” è stato consegnato dal Vicesindaco del Comune di Vernazza Franco Ivani accompagnato da Vittorio Barani, uno degli ultimi allievi del Comandante. L’opera raffigura una nave da crociera disegnata dall’artista Tonino Greco accompagnata da una poesia in dialetto di Tofa.