Un tetto per sette giovani coppie: "E ora demoliamo le vecchie case popolari"

Cinque Terre - Val di Vara - Sette giovani coppie stamattina a Borghetto Vara hanno ricevuto chiavi in mano altrettanti alloggi di edilizia sociale residenziale Arte, di recente ristrutturazione. Grazie ad un bando si dà una risposta alle esigenze abitative del territorio: si tratta di appartamenti moderni ad affitto calmierato, che chiudono così anche una ferita che l'alluvione del 2011 aveva lasciato, rendendo inagibili molte case. “Siamo finalmente arrivati in fondo a questo percorso. Riavvolgendo il nastro dall’inizio, ricordo che nel 2016 quando fui eletto avevo trovato fatto un piano per acquisire dei terreni. Ci siamo messi in moto ma, nel momento in cui avevo ottenuto la variante al piano, mi sono accorto che non erano stati messi a bilancio i denari che sarebbero serviti. A quel punto è nato un dialogo con Arte per questa soluzione”. Queste le parole di Claudio Del Vigo, sindaco borghettino, che, tra passato, presente e futuro, ha tracciato una linea ideale di interventi che non si ferma all’oggi, almeno negli intenti: “Adesso con un altro progetto dobbiamo pensare a demolire le vecchie case popolari, quanto meno quelle irrecuperabili. Così facendo il borgo potrà avere un nuovo volto. Ringrazio Regione Liguria, Arte e il consigliere Costa, presenti quest’oggi: siamo già arrivati da tempo alla consegna degli appartamenti agli aventi diritto, oggi siamo alla fase successiva con la conclusione del cantiere relativo all'edilizia residenziale sociale”.



L’architetto Marco Tognetti, amministratore unico di Arte La Spezia, ha illustrato il senso di questo intervento: “Oggi sette giovani coppie riceveranno le chiavi dei loro nuovi alloggi. Normalmente quando si consegna una casa ad una famiglia è una bella giornata, lo è ancora di più quando tocca ad una giovane coppia. Lavoriamo a questi momenti, a volte i percorsi sono lunghi, per altri ci vuole meno tempo”. La chiosa all’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone: “Per una realtà come questa c’è un significato importante: anche per la Val di Vara parliamo di una scelta molto precisa, che ha visto una collaborazione fattiva fra tutte le parti. Arrivare agli obiettivi alla fine di un mandato è un compimento: il fatto che lo facciamo a Borghetto, che ha ancora ferite evidenti dall’alluvione del 2011, credo che sia un valore in più. Anche per chi in quell’ottobre perse la vita, la casa, il lavoro. Oggi consegniamo cose nuove e moderne: mi fa piacere che ci siamo arrivati con un bando condiviso. Certamente tutto questo ci ripaga del nostro lavoro e ci fa guardare al futuro”.



F.LU.