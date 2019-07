Un presidio dei Vigili del Fuoco nel cuore delle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Questa mattina presso la Prefettura, è stata apposta la firma sulla convenzione tra il comando provinciale e il Parco nazionale delle Cinque Terre. Il prefetto Lucio Antonio Garufi, il comandante dei Vigli del fuoco Leonardo Bruni e il direttore dell'Ente Parco Patrizio Scarpellini, hanno ratificato un accordo che vede la presenza di una squadra di Vigili del Fuoco, composta da cinque unità operative e relativi automezzi, posizionata presso il santuario di Soviore, nel comune di Monterosso, tutti i giorni dal 12 al 31 agosto.

Scarpellini ha ricordato come questo presidio stagionale, che è svolto dal 2004, pur comportando un importante impegno a carico dell'Ente Parco, garantisca la presenza sul territorio di una risorsa rapida e di alto livello professionale in termini di risposta a eventuali richieste di soccorso. Il prefetto ha evidenziato che dalla sinergia e dalla collaborazione tra le varie componenti, hanno sempre origine risposte efficaci e funzionali e, nella fattispecie, l'obiettivo è la salvaguardia di un territorio patrimonio dell' Unesco che accoglie considerevoli presenze turistiche.

Il presidio di Soviore, ha detto il comandante Bruni, è una risorsa che va ad aggiungersi alle forze Vigili del Fuoco abitualmente in campo in questa porzione di territorio, ovvero il distaccamento di Brugnato e il distaccamento Volontario di Levanto. La squadra, ha proseguito Bruni, è attrezzata per far fronte a tutte le richieste di intervento che dovessero presentarsi.