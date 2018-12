Un presepe speciale per Deiva Marina

Cinque Terre - Val di Vara - Un presepe originale è stato allestito dagli abitanti del comune di Deiva Marina in una chiesa piccola ma importante: l’antica chiesa di Santa Maria Assunta, lungo la strada per Framura, aperta ai fedeli per il Ferragosto e, appunto, in occasione del Natale. Il presepe, pur fedele alla tradizione, è stato realizzato avendo come base delle cassette di legno già utilizzate nei mercati rionali, in particolare per contenere prodotti agricoli. L’iniziativa, cui hanno collaborato in tanti, vuol dunque essere un segno del legame della popolazione locale con la coltivazione della terra. Il presepe è stato inaugurato la vigilia di Natale.



(foto: repertorio)