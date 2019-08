Un posto di istruttore amministrativo al Comune di Bonassola

Cinque Terre - Val di Vara - Avviso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo inquadrato nella categoria contrattuale c a tempo pieno, da destinarsi all’area amministrativa – servizi demografici mediante mobilità volontaria preso il Comune di Bonassola. Lo ha deliberato la giunta comunale che ha reso noto che "è indetta la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di istruttore amministrativo, assegnato all’area amministrativa-servizi demografici, categoria C, nella posizione economica acquisita nella predetta categoria ai sensi dell’art. 15, comma 3, CCNL 31/03/1999".Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale ed inserimento nella sezione “Il Comune Informa” del sito internet www.comune.bonassola.sp.it. Non saranno prese in esame le eventuali domande di mobilità pervenute al Comune di Bonassola in data anteriore alla pubblicazione dell'avviso.



Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità di cui trattasi i lavoratori che posseggono i seguenti requisiti: siano in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale), presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli assunzionali, con collocazione nella medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire e con possesso di

uguale profilo professionale (Istruttore Amministrativo, categoria C); abbiano maturato esperienza lavorativa a tempo indeterminato almeno biennale nel suddetto profilo (Istruttore amministrativo, categoria C); maturino i requisiti per il collocamento a riposo non prima di cinque anni dalla data di scadenza del presente avviso; non siano incorsi in procedure disciplinari, nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso, conclusesi con sanzioni disciplinari superiori alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, né avere in corso procedimenti disciplinari per fatti che prevedono l’applicazione delle sanzioni sopra indicate; non abbiano riportato condanne penali definitive e non abbiano procedimenti penali pendenti; abbiano l’idoneità psicofisica al servizio continuativo e incondizionato per l’espletamento delle mansioni di cui al profilo sopra descritto presso l’Ente di appartenenza, fermo restando che l’Amministrazione potrà sottoporre a visita medica di idoneità, ovvero potrà richiedere la presentazione del certificato di idoneità rilasciato dal medico competente per l’Amministrazione di appartenenza; abbiano buona conoscenza degli strumenti informatici; abbiano superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza; siano in possesso del nulla osta espresso alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza.



Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice compilando e/o seguendo lo schema allegato al presente avviso di mobilità, allegando il curriculum vitae datato e firmato, oltre a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 12,00 del 14 settembre 2019. Per sapere tutto nel dettaglio leggi l'avviso pubblico sul sito ufficiale del Comune di Bonassola. Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento, Dott.ssa Barbara Cravero, dal lunedì al sabato, ore 8.30-12.00, presso il Comune di Bonassola, via Beverino 1, tel 0187813829, mail affarigenerali@comune.bonassola.sp.it. L'avviso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale

www.comune.bonassola.sp.it, nella sezione “Il Comune informa”? “Concorsi ed esami”