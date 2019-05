Un nuovo centro di raccolta comunale a Follo

Cinque Terre - Val di Vara - Inaugurato venerdì pomeriggio scorso, alla presenza del sindaco di Follo, Giorgio Cozzani, e dei rappresentanti di Acam Ambiente il nuovo centro di raccolta comunale di Follo, in località Greti di Durasca. Con quello di Follo salgono a undici i centri di raccolta che Acam Ambiente mette a disposizione degli utenti della Provincia della Spezia. Il centro, destinato a diventare strumento per implementare le già buone percentuali di raccolta differenziata porta a porta del Comune, offrirà alla cittadinanza un ulteriore supporto nel conferimento dei rifiuti urbani.



I cittadini di Follo ora avranno infatti un luogo in cui raccogliere in modo corretto i rifiuti differenziati e avviarli a recupero, con importanti vantaggi ambientali: migliorare la qualità della raccolta differenziata; recuperare i materiali riciclabili; ridurre gli abbandoni di rifiuti sul territorio; evitare la dispersione di sostanze pericolose per l’ambiente.

Entro il mese di giugno verranno definiti i tre giorni di apertura settimanale e gli orari per i conferimenti.