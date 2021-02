Un nuovo camion per la differenziata a Zignago

Cinque Terre - Val di Vara - Grazie al contributo di Regione Liguria e Provincia della Spezia il Comune di Zignago ha a disposizione un nuovo camion per la raccolta rifiuti differenziati. Per i dipendenti del piccolo comune dell'Alta Val di Vara si tratta di uno strumento importante che permetterà di lavorare in maniera agevole e sicura garantendo cosi anche la cittadinanza un servizio ancora più efficiente e puntuale. "Continua il nostro impegno nel rinnovo e manutenzione del parco mezzi del nostro Comune - si legge nella nota del sindaco sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente -. Ringrazio tutti gli uffici comunali per l'impegno profuso nell'espletare tutte le procedure burocratiche necessarie al nostro ente per questo importante acquisto".