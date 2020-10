Un maggiordomo di quartiere per mezza Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 21 Ottobre 2020 presso il Centro Sociale "Polis" di Via Fermi partirà anche a Ceparana lo sportello "Maggiordomo di quartiere" che potrà dare risposte anche per i residenti dei comuni di Bolano, Follo, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo e Rocchetta Vara.

Il progetto di Welfare territoriale finanziato e approvato dalla Regione Liguria mira al sostegno e all'ascolto dei cittadini; potrà effettuare attività come la consegna a domicilio delle spese e farmaci, servizio di buon vicinato (consegna ricette, accompagnamento per la spesa, ecc.) supporto alle famiglie che si trovano in quarantena.

Il maggiordomo di quartiere potrà aiutare nel disbrigo delle pratiche amministrative (bando affitto, accompagnamento raccolta documentazione per ISEE, ecc.)

Lo sportello sarà aperto il Mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle 16:00. Per usufruire del servizio si potrà contattare il n. 0187/931191 il Mercoledì oppure negli altri giorni inviare una mail a scappazzoni.elisa@comune.bolano.sp.it o richiedere informazioni al n. 0187/941720.