Un defibrillatore per Serò, il sindaco: "Puntiamo a installarne uno in ogni frazione"

Cinque Terre - Val di Vara - Un nuovo apparecchio salva vita per il Comune di Zignago. Nei giorni scorsi nella frazione di Serò è stato installato un defibrillatore. Sulla pagina social il Comune spiega: "Continua il nostro impegno per dotare ogni frazione del nostro Comune di un defibrillatore, oggi abbiamo istallato il secondo nella Frazione di Serò".

"Ringrazio di cuore l'associazione Federcaccia - spiega il sindaco che tramite i rappresentanti di zona ha voluto donare un'importante somma di denaro per coofinanziare l'acquisto di questo utilissimo apparecchio salvavita".