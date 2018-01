Un corso di cesteria a Shoppin, organizzato dal Consorzio Il Cigno

Cinque Terre - Val di Vara - Avrà luogo domenica 4 febbraio per tutta la giornata presso il centro commerciale Shopinn Brugnato - 5 Terre, all'interno dello spazio dedicato alla Val di Vara, un interessantissimo corso di cesteria. Rossana Sciascia, oltre che apprezzata scrittrice, nel corso degli anni ha affinato la conoscenza, appresa dagli anziani, dell'uso di fare cesti. E' nata così l'idea, in accordo con il Consorzio "Il Cigno" di realizzare un piccolo laboratorio pratico dalle 10 alle 19 con pausa pranzo durante il quale i partecipanti impareranno a realizzare un cesto da portare a casa a ricordo della giornata.

"Un modo, questo è l'auspicio del Cigno, per stimolare adulti e ragazzi ad avvicinarsi alle tradizioni della Val di Vara attraverso la manualità. Un grazie a Rossana per aver accettato l'invito lasciando per un giorno il piccolo paradiso di Cà Marcantonio dove, a cavallo fra i Comuni di Carro e di Maissana, è piacevole assaporare il mutare delle stagioni in un ambiente di grande familiarità. Questa è la Val di Vara da scoprire come recita lo slogan all'interno dello spazio di Shopinn dedicato alla valle", spiega il presidente del consorzio Silvano Zaccone.