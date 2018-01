Un bando per affiancare il sindaco Agata fino a fine mandato

A Levanto lascia la segretaria “storica” dei sindaci Rossana Busco.

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo 42 anni di attività come dipendente e uno (l’ultimo) svolto con un incarico part-time nello staff del sindaco Ilario Agata, a fine gennaio lascerà definitivamente il Comune di Levanto Rossana Busco, la funzionaria che ha rivestito il ruolo di segretaria dei primi cittadini levantesi dal 1999, passando attraverso le giunte guidate da Marcello Schiaffino e da Maurizio Moggia.

Mentre l’amministrazione comunale ha già provveduto a pubblicare un bando per reperire un sostituto che supporti Agata e la giunta fino alla scadenza di questo mandato, l’attuale primo cittadino tiene a “congedare” la sua collaboratrice ringraziandola per il lavoro svolto. “Rossana ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell’ambito di un incarico delicato e fiduciario che si è guadagnato e ha saputo mantenere operando con professionalità e discrezione per molti anni al servizio di più amministrazioni - dice Agata - Nonostante avesse maturato la pensione già a fine 2016, ha accettato di continuare questo impegno part-time lavorando al mio fianco per un altro anno, dimostrando attaccamento al Comune e comprendendo la difficoltà che avremmo avuto nel sostituirla. Ora, se è giusto che dopo tanti anni di lavoro possa finalmente godersi la pensione, personalmente mi spiace che non possa proseguire il suo incarico fino alla fine del mio mandato, perché la sua esperienza ci sarebbe ancora stata utile. Voglio però ringraziarla per quanto ha fatto e augurarle il meglio per la sua vita extraprofessionale”.

Per sostituire Busco, l’amministrazione ha emesso un bando i cui dettagli sono pubblicati sull’home page del sito comunale, nella sezione “Bandi e concorsi”.