Un altro Natale amaro per i 149 dei cantieri scuola lavoro

Cinque Terre - Val di Vara - "Mentre i politici promettono soldi e lavoro per tutti per i 149 lavoratori dei Cantieri scuola lavoro si affaccia il quinto Natale fatto di disperazione ed emarginazione sociale dimenticati da tutte le Istituzioni e sindacati. Questi lavoratori licenziati dalla Regione Liguria nel 2013, erano impegnati nei cantieri scuola lavoro della Provincia della Spezia iniziati nella primavera del 2012 dopo i fatti alluvionali". Lo si legge in una nota diffusa dal portavoce Giancarlo Bailo. "La messa in libertà di queste maestranze era avvenuta solo ed esclusivamente a causa della mancanza di fondi da parte della Regione Liguria dell’allora giunta Burlando. Le cose non stanno andando bene nemmeno con la giunta di centro destra di Toti al quale sono state indirizzate diverse missive che non hanno mai avuto risposta, la stessa cosa per quelle inviate all’assessore regionale spezzino Giampedrone e all'assessore Berrino . Senza risposta sono rimaste le interrogazioni parlamentari che furono a suo tempo presentate nonchè le richieste al presidente del Consiglio Conte e al ministro del lavoro il pentastellato Di Maio. Chiediamo alla Regione che il progetto venga rifinanziato", conclude la nota.