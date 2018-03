Ultime piante sistemate a Levanto

Tigli, con la potatura delle due piante in piazza Cavour si conclude l’intervento compiuto su oltre un centinaio di alberi

Cinque Terre - Val di Vara - Con l’intervento sulle due piante in piazza Cavour si sta per concludere la potatura di oltre un centinaio di tigli in corso Roma, via delle scuole e la stessa piazza del Comune.

L’operazione, che ha preso il via martedì 20 febbraio a cura della cooperativa “Coop ‘90”, è stata finanziata con 12.220 euro attinti al bilancio 2018.

“Per quanto concerne gli alberi di corso Roma - spiega il vicesindaco Luca Del Bello - si è trattato della potatura programmata con cadenza biennale, mentre le altre piante sono state oggetto di un intervento straordinario che si è reso necessario in seguito ad una verifica delle loro condizioni attuali. In particolare, l’operazione sulle piante di corso Roma è finalizzata a conservare e migliorare la qualità della straordinaria galleria verde che contraddistingue il viale di accesso al paese e che rappresenta il fiore all’occhiello del patrimonio botanico di cui è ricca la nostra cittadina”.