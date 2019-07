Uffici pubblici, cambiamenti ad Arcola

Cinque Terre - Val di Vara - Primo tassello per il progetto di riorganizzazione della macchina comunale arcola: il servizio attività produttive, commercio e suap viene trasferito dall’area urbanistica all’area ambiente. Dopo la deliberazione unanime in giunta, il sindaco con suo decreto ha affidato il nuovo incarico all’area dell’ing. Sonia Parodi, già responsabile dell’area ambientale e ha disposto il trasferimento dell’ufficio dalla sede del castello in piazza Muccini, alla sede di via Valentini 89 al primo piano. Il nuovo numero per contattare il servizio è il seguente 0187952817, resta confermata la casella di posta certificata suaparcola@legalmail.it