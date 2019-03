Tutti insieme per ripulire il Gottero

Domenica 7 aprile presso Chiusola per la costituzione di squadre e l'avvio dei lavori.

Cinque Terre - Val di Vara - Il Consorzio Monte Gottero ha deliberato la volontà di ripulire l'area del monte più alto della provincia spezzina da diversi ingombranti e rifiuti abbandonati sul luogo. Da quattro anni il Comune di Sesta Godano, su proposta del consigliere Mario Scopesi, in collaborazione con altre realtà associative del territorio, diverse imprese e privati cittadini, promuove la giornata "Puli-amo Sesta". L'occasione vuole porre l'accento sull'importanza del rispetto verso l'ambiente in cui viviamo. Purtroppo nonostante la volontà di sensibilizzare i privati verso il tema, capita sempre qualche "maleducato" senza scrupoli pronto a insozzare la natura circostante, dimenticando che una peculiarità che distingue il territorio dell'alta valle è proprio il bel paesaggio e la natura incontaminata.



L'evento è aperto a chiunque desideri parteciparvi: associazioni, privati cittadini, imprese. L'appuntamento è quindi fissato per domenica 7 aprile presso Chiusola per la costituzione di squadre e l'avvio dei lavori. Il pranzo, a sacco, sarà offerto dall'organizzazione. "Comune e Consorzio hanno messo in campo molti sforzi per combattere l'abbandono dei rifiuti, finanche disporre foto trappole in punti strategici - spiega il consigliere Tosi - Eppure sono ancora necessarie occasioni come questa non solo per ripulire aree degradate del territorio, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza su temi come quello del rispetto della natura e dell'ambiente". Info e contatti al 338.37.46.852.