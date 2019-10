Tutta la Val di Vara in vetrina al terminal crociere

Cinque Terre - Val di Vara - Quindici Comuni, nove associazioni e un Parco naturale. Questo il parterre de rois raccolto dalla Cooperativa di comunità Vara per il progetto di promozione turistica che vedrà l'intera Vallata del Vara andare in vetrina nel nuovo desk al terminal crociere inaugurato oggi pomeriggio.

In un periodo in cui si parla di sinergie tra territori e aree vaste (spesso senza una concreta ricaduta nei fatti) l'impegno dei vertici della cooperativa è stato premiato con un risultato sorprendente. I sindaci che hanno aderito all'iniziativa sono infatti alla guida di una lista di Comuni che farebbe invidia a qualunque amministratore che si prefiggesse l'obiettivo di coinvolgere un intero territorio: Varese Ligure, Maissana, Carro, Sesta Godano, Carrodano, Zignago, Rocchetta Vara, Brugnato, Borghetto Vara, Pignone, Beverino, Calice al Cornoviglio, Bolano, Riccò del Golfo e Follo. Tutta la Val di Vara, senza alcuna eccezione, ha deciso di proporsi ai crocieristi come destinazione o, meglio ancora, come esperienza. A questo progetto, fortemente voluto dai fratelli Franco e Roberto Pomo e dalla presidente della cooperativa, Ornella Battaglini, hanno creduto anche Confcooperative, Legacoop, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confcommercio, Confindustria, Cia, Coldiretti, Confagricoltura e il Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra-Vara.

Tutte realtà che contribuiranno a incanalare verso il desk agriturismi, aziende agricole, strutture alberghiere e non che potranno così avere un beneficio diretto dal progetto.



All'inaugurazione del point all'interno del terminal crociere di Largo Fiorillo ha partecipato anche il prefetto Antonio Lucio Garufi, che si è complimentato per l'iniziativa, dicendosi convinto della sua buona riuscita, anche perché propone ai turisti un percorso non canonico.

Pomo ha illustrato l'impegno a 360 gradi della cooperativa di comunità, le cui attività spaziano dal turismo alla messa in sicurezza del territorio, sino ai servizi alle persone.

Il progetto ha dimostrato la possibilità di superare le divisioni politiche e l'entusiasmo di quanti hanno aderito, certi di vivere in una valle ricca di bellezze e di sapori che la rendono unica, ma anche in una fetta di Liguria che deve fare i conti con lo spopolamento e che pertanto meriterebbe una maggiore cura da parte di tutti i livelli istituzionali.



La prossima settimana il desk aprirà ufficialmente i battenti, in un periodo di calo degli arrivi, così da poter prendere le misure al lavoro da svolgere e

