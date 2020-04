Troppe code, i bolanesi potranno uscire dal Comune per fare la spesa

Cinque Terre - Val di Vara - Troppo carico sui supermercati di Bolano, così i cittadini del Comune in caso di comprovata necessità potranno raggiungere gli esercizi della grande distribuzione spezzina. Una decisione unica dettata da due cause: il crollo del ponte di Albiano e il coronavirus.

Subito dopo il collasso dell'infrastruttura il primo cittadino Alberto Battilani ha spalancato le porte agli albianesi: una scelta dettata dalla solidarietà ma che per colpa del virus ha chiesto anche altri provvedimenti. Per contenere il Covid-19 già ieri Bolano ha imposto guanti e mascherine negli esercizi, la situazione del ponte poi ha portato a riversare molti cittadini nei due supermercati di riferimento del territorio comunale dove inevitabilmente possono venirsi a creare lunghe code.

"Prima di Pasqua potevano verificarsi attese fuori dai supermercati anche di due ore - ha detto il sindaco Battilani - dopo, comunque, non potevamo non accogliere la richiesta del sindaco di Aulla di accogliere per i servizi di necessità chi ne aveva bisogno (Albiano ha 4mila residenti, ndr). Noi abbiamo due supermercati che si fanno carico delle frazioni di Montedivalli, Calice al Cornoviglio e Follo dove non ci sono. Il bacino arriva a 20mila persone da servire con le relative code, in una situazione dettata dal solo coronavirus. Per questo motivo abbiamo chiesto di poter utilizzare l'ipermercato e il superstore della Spezia".



L'esigenza si è tradotta con una richiesta alla Prefettura: "Il prefetto ha accolto questa nostra preoccupazione e ha compreso che facciamo fronte alle richieste di 6mila persone a Follo, 8mila a Bolano, 2mila tra Calice e Montedivalli e 4mila tra Bottagna e Valeriano. La prefettura con una lettera ha specificato che può risultare tra le motivazioni di necessità. Chiaro che è tutto legato al buonsenso: se viene verificato che all'interno del Comune non ci sono code e un cittadino è fuori dal territorio senza altre motivazioni la sanzione scatterà comunque".