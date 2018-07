Cinque Terre - Val di Vara - Due treni straordinari per la “Festa del mare” di Levanto la notte tra il 25 e il 26 luglio effettuati da Trenitalia su richiesta della Regione Liguria. Il primo partirà da Levanto all’ 1.10 per arrivare a Genova Brignole alle 2.30. Fermate a Bonassola (1.15), Framura (1.19), Deiva Marina (1.23), Moneglia (1.28), Riva Trigoso (1.34), Sestri Levante (1.38), Chiavari (1.46), Rapallo (1.55), Recco (2.05), Genova Nervi (2.18).



Un secondo partirà da Levanto alle 0.40 con destinazione Sarzana (arrivo 1.32) e fermate a Monterosso (0.46), Vernazza (0.50), Corniglia (0.54), Manarola (0.58), Riomaggiore (1.01), La Spezia Centrale (1.10), La Spezia Migliarina (1.15), Vezzano Ligure (1.21) e Arcola (1.26).



Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto per il viaggio di ritorno. Oltre che agli sportelli, i biglietti si possono acquistare anche alle emettitrici self service, sul web all'indirizzo trenitalia.com, con l’APP Trenitalia, e nei punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).



Informazioni di dettaglio nelle stazioni, nelle biglietterie, negli uffici assistenza clienti e su www.fsnews.it - il quotidiano on line del Gruppo FS.