Trecento metri di lavori per un inedito percorso ciclabile

Cinque Terre - Val di Vara - Sarà pronto entro fine anno il primo tratto di percorso ciclabile che da Framura arriverà a Deiva. Trecento metri complessivi che dalla località Costa di Framura viaggiano verso il Monte Serro rendendo così ciclabile un percorso che fino ad oggi è stato pedonale. L’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha svolto stamani un sopralluogo in zona, insieme al sindaco di Framura Andrea Da Passano e al sindaco di Deiva Alessandra Avegno per farsi un'idea dello stato di avanzamento dei lavori.

Il recupero e la trasformazione in pista ciclabile del percorso è stato reso possibile grazie ad un finanziamento complessivo di 185mila euro di cui oltre 175mila a valere sul fondo strategico regionale. Si tratta dunque di una nuova pista ciclo-pedonale che dovrà collegare Framura con Deiva e che darà vita ad un nuovo percorso turistico collegato, seppur indirittamente, alla ciclovia tirrenica.



Questo nuovo tratto farà parte della rete ciclabile ligure per la quale la Giunta regionale ligure ha stanziato negli ultimi due anni oltre 3,1 milioni di euro di cui 235mila nello Spezzino. “Questa regione continua a investire in questo settore che ha grandi ricadute su un nuovo turismo destagionalizzato e sempre più attrattivo - ha sottolineato l’assessore Giampedrone - Abbiamo individuato questo nuovo percorso in quanto il Comune di Framura ha investito molto in questo settore curando la progettazione e favorendo questo tipo di sviluppo turistico”.