Trecento mascherine "griffate" con il logo del Parco per salvare se stessi e la natura

Cinque Terre - Val di Vara - E' arrivato il blocco di 300 mascherine che portano il logo del Parco Nazionale delle Cinque Terre e richieste dal ministero dell'Ambiente per la tutela del territorio e del mare che aveva fornito un finanziamento apposito. Lo scopo dell'iniziativa era richiamare il tema della sicurezza in tempi di Covid.

La prosta era estesa a tutto il territorio nazionale nelle aree dove sono presenti gli enti Parco. Ora le mascherine sono state distribuite ai dipendenti del Parco Nazionale delle Cinque Terre. La protezione è in tela, di colore azzurro mare oppure nera, ed è dotata del logo identificativo. Compare anche un messaggio chiaro e visibile: "salva la natura salva te stesso". Il finanziamento messo a disposizione, che corrisponde a circa 1.460 euro, risale al 30 dicembre scorso e fa parte di quelli straordinari per le attività di sviluppo sostenibile.

Il dispositivo ha anche il logo del Ministero dell'Ambiente e nella lettera nazionale indirizzata ai vari enti parco si leggeva: "Si ritiene opportuno promuovere il sistema delle aree protette e dei Parchi nazionali quale modello di resilienza, in questo particolare contesto emergenziale. Nell’ambito delle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sui benefici ambientali, sociali ed economici delle aree protette, questa Direzione intende promuovere l’utilizzo da parte del personale dell’Ente Parco di mascherine, in particolare, in occasione di attività promozionali e divulgative".