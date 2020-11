Trasporto sociale anche in Val di Vara con Auser

Cinque Terre - Val di Vara - Grazie al contributo di nuovi e giovani volontari è stato possibile per Auser ampliare l'ambito territoriale del proprio servizio di trasporto protetto di persone anziane rivolto a chi deve raggiungere ospedali, ambulatori, centri medici o che abbiano altre esigenze di spostamento primarie.



Auser ha adattato i propri mezzi dotandoli dei presidi di protezione e dei dispositivi di separazione per un trasporto in sicurezza delle persone anziane. Sarà funzionante negli stessi Comuni anche il servizio di soccorso domiciliare per la consegna di farmaci, spese, bene di prima necessità al domicilio delle persone anziane. Per informazioni e prenotazioni del servizio telefonate alla sede provinciale di via Parma 24 al numero 0187 513108 oppure al numero verde di Filo d'Argento Auser 800995988.