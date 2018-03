Trasporto pubblico alle Cinque Terre, il Parco si spiega

Cinque Terre - Val di Vara - Il parco delle Cinque Terre ha incontrato nel pomeriggio le associazione di categoria nella sede di Confcommercio per parlare di trasporto pubblico locale marittimo. Non è infatti un mistero che l'ente di Via Discovolo stia pensando alla possibilità di istituire un nuovo servizio da espletarsi nella Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Un'idea che aveva trovato anche diverse contrarietà, espresse dalla Comunità Marinara delle Cinqueterre che non aveva visto di buon grado il presunto "salto in avanti" da parte del Parco. Un Parco che, proprio per evitare una falsa partenza, ha deciso di spiegare, anche a chi aveva posto legittimi dubbi sulla bontà dell'azione, il senso dell'iniziativa che dovrà ovviamente passare il vaglio della Provincia e, soprattutto, della Regione Liguria. Se arriveranno i placet istituzionali a quel punto sarà possibile fare un mandato esplorativo ed eventualmente arrivare al bando di gara. Tutto questo fermo restando che alle Cinque Terre già esiste un trasporto turistico da La Spezia-Porto Venere che fino ad oggi ha coperte le esigenze dei visitatori e che è stato molto discusso dagli stessi residenti.