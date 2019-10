Trasferta a Bruxelles per il Parco per il progetto Stonewallsforlife

Cinque Terre - Val di Vara - rasferta del Parco nazionale delle Cinque Terre a Bruxelles per la presentazione del progetto Stonewallsforlife al Kick-off Meeting organizzato da Easme, agenzia dell'Unione Europea che gestisce il programma di finanziamento per la tutela dell'ambiente e dei rischi connessi al cambiamento climatico.

La due giorni, organizzata nella sala convegni del Crowne Plaza Hotel di Bruxelles, ha radunato i diversi capofila dei progetti cofinanziati nel 2019, offrendo loro l'opportunità di presentare le diverse proposte e confrontarsi sulle pratiche comuni da replicare nei propri paesi nell'ambito delle politiche e dei progetti di sviluppo ambientale.

A rappresentare il Parco Nazionale delle Cinque Terre nella città belga ed il progetto Stonewallsforlife di cui è capofila, il Direttore Patrizio Scarpellini ed il Geologo Emanuele Raso, curatore della proposta in ambito tecnico-scientifico.



Il progetto avrà una durata complessiva di 5 anni, fino a luglio 2024, e prevede il recupero ed il successivo mantenimento di circa 6 ettari di terrazzamenti.



Nel corso della presentazione alla platea di addetti ai lavori, oltre alla sostenibilità ambientale ed economica della proposta, è stata apprezzata la capacità di Stonewallsforlife di mettere in relazione saperi multidisciplinari: come il recupero di porzioni di territorio attraverso la tecnica tradizionale della costruzione dei muri a secco; l'innovazione tecnologica rappresentata dal rinforzo puntuale delle strutture e dall'installazione di alcune stazioni di monitoraggio geotecnico e meteorologico; il valore aggiunto dell'inserimento socio lavorativo delle categorie svantaggiate attraverso la formazione di profili professionali proprio nel settore agricolo e vitivinicolo locale.



I diversi partner del progetto, tra cui Fondazione Manarola Onlus, distav Università di Genova, Itrb group, Legambiente e Diputaciò Barcelona si riuniranno a metà Novembre nella sede del Parco del Cinque Terre a Manarola per il Kick-Off Meeting presso il sito pilota, rappresentato dall'anfiteatro terrazzato che si sviluppa intorno al borgo di Manarola.