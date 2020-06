Tra api e monti, alla scoperta di un 'mare verde'

Cinque Terre - Val di Vara - 'Nel mare verde della Val di Vara', questo il suggestivo nome scelto dalla cooperativa Arte e natura per le visite nella vallata organizzate per questo giugno. La prima si è tenuta oggi, le prossime sono in programma domenica 21 e domenica 28 giugno. Programma: incontro dei partecipanti alle 9:30 a Brugnato, presso “Il forno di Germano”. Partenza (ognuno con propria vettura) per visita ad azienda di apicoltura, per scoprire i segreti delle piccole operaie, e a seguire escursioni su monti Castellaro e Dragnone. L’escursione termina alle 13.30. Rientro dei partecipanti in autonomia.

Condizioni di partecipazione: prenotazione obbligatoria al numero 338 971 7391 (anche via Whatsapp). In ottemperanza ai protocolli di sicurezza anti Covid, verrà richiesto un nominativo per ciascun nucleo familiare o gruppo di congiunti, che verrà conservato per 14 giorni. Si richiede uso di mascherina, laddove non sia possibile mantenere la distanza minima di 1.5 metri tra i partecipanti, e uso di calzature antiscivolo. In caso di maltempo, escursioni rimandate.

Numero massimo partecipanti: 18 persone.

Prezzo: 12 euro. Partecipazione gratuita per bambini fino a 10 anni di età.