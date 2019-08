Tra Lunigiana e Val di Vara, nei luoghi dei grani antichi e della castanicoltura

Cinque Terre - Val di Vara - A Rocchetta di Vara, sul crocevia dei sentieri tra la Lunigiana e la Val di Vara, il sindaco Roberto Canata, sulla base di un accordo triennale di collaborazione con l’associazione Mangia Trekking, ha dato il via ad un lavoro ad ampio raggio, per la valorizzazione del territorio sentieristico e delle sue realtà del commercio e della ricezione turistica. Così in questi giorni l’associazione dell’Alpinismo Lento, nel proseguire a sviluppare il progetto dei cammini tra i Parchi del mare e della montagna, sulle rotte di collegamento tra il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e delle Cinque Terre, sui crinali dell’Alta Via dei Monti Liguri, con il sostegno dell’ente comunale e di alcune realtà economiche del territorio, ha cominciato a produrre la segnaletica dei sentieri che uniscono le terre della Val di Vara con quelle della Lunigiana.



Si tratta di un importante recupero del territorio. Le attività proseguiranno con il ripristino di alcune vie, come concordato con l’amministrazione e con il monitoraggio del territorio. Continueranno inoltre, come già l’associazione effettua da molti anni, in ogni stagione, le attività di alpinismo lento sul territorio (giornaliere e notturne), e naturalmente, quando possibile, in ambiente innevato). Il tutto come attività sportive tese alla promozione della cultura locale e delle sue tradizioni. E supportato dalle aziende nazionali di cui Mangia Trekking è testimonial.