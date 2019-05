Tra Cinque Terre e Val di Vara continua l’impegno sui sentieri di Mangia Trekking

Cinque Terre - Val di Vara - Nei territori verdi di Riccò del Golfo, sul confine con le Cinque Terre, continua senza sosta il lavoro dell’associazione dell’Alpinismo Lento. In questi giorni alcuni associati, insieme alla locale squadra di caccia hanno riaperto al transito uno storico sentiero, che dall’Aia dei Morti scende al paese di Casella. Si tratta di un’antica via, un tempo molto percorsa, anche dalle genti che si recavano in pellegrinaggio al santuario di San Gottardo. Oggi è tornata a disposizione delle comunità locali e del cammino. Poi l’associazione ha effettuato la manutenzione del sentiero, che dal Santuario della Madonna dell’Agostina scende in località Serenella di Valdipino. Un’attività propedeutica alle prossime iniziative che la stessa Mangia Trekking svilupperà sul territorio insieme alla locale Confraternita di San Michele. Infine secondo un’annuale programma di manutenzione dei sentieri comunali, gli encomiabili associati Michele Colombo e Roberto Tassara, hanno provveduto a liberare il sentiero di Bovecchio (Via di Ciappedo) da alcune grosse piante, le quali purtroppo, forse a causa dell’abbandono della cura del bosco, continuano a cadere al traverso della via. Così mentre ringrazia, Mangia Trekking desidera evidenziare queste persone che non perdendo mai di vista il fine dell’associazione, continuano a rendere un servizio importante ad un territorio di tutti e alle comunità che vi dimorano.