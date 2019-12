Torrente Gravegnola, lavori chiusi entro febbraio

Cinque Terre - Val di Vara - Sopralluogo dell'assessore alla protezione civile e alla difesa del suolo questa mattina nel Comune di Brugnato, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza sui torrenti Gravegnola e Chicciola, finanziati da Regione Liguria per un importo complessivo di circa 600mila euro. "Sono interventi di importanza fondamentale per questo comune - ha detto Giampedrone - perché consentono il completo ripristino dei danneggiamenti causati dagli eventi calamitosi tra l'ottobre e il novembre del 2018 e, insieme il netto miglioramento della resilienza di un territorio che negli ultimi anni ha sofferto molto per il maltempo".

Sul Gravegnola si sono verificati crolli parziali della scogliera in sponda sinistra, in località Casalina, per una lunghezza di circa 22 metri e il parziale scalzamento della spalla sinistra del ponte che attraverso il torrente. I lavori per il ripristino della scogliera e della protezione della spalla del ponte sono in corso, la spesa prevista è di 113mila euro. Danni alla scogliera sinistra anche sul fiume Vara in località Fondeghe, a rischio l'integrità del depuratore comunale. Per i lavori, che cominceranno intorno a febbraio 2020, è prevista una spesa di 430mila euro. Già conclusi invece i lavori sul torrente Chicciola per un importo di 20mila euro.