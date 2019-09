Torrente Gravegnola, arrivano altri soldi per la messa in sicurezza

Cinque Terre - Val di Vara - Diciottomila euro di fondi regionali per l'amministrazione comunale di Brugnato che potrà utilizzarli per gli stati di avanzamento del progetto di fattibilità preliminare del sovralluvionamento del torrente Gravegnola. Un contributo molto atteso dai cittadini brugnatesi, che sarà destinato alla progettazione definiva ed esecutiva dell'intervento di messa in sicurezza del corso d'acqua, già finanziato per l'anno 2020 e corrispondente all'importo di €450 mila. La cittadina della media Val di Vara è così riuscita ad intercettare questo importantissimo finanziamento arrivato da De Ferrari in seno al programma dei contributi previsti per la progettazioni di interventi in favore di quei comuni liguri danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre del 2018.