Torna la Fiera del Primo Maggio a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - La fiera del primo maggio è appuntamento fisso per le comunità della Val di Vara e della Riviera, con più di duecento espositori e notevoli presenze provenienti non solo dall'Alta Valle, ma anche dalla costa e dalle aree regionali limitrofe.



Novità di quest'anno la Festa dello Sport, una vetrina voluta da Proloco Sesta Godano e Frazioni, per presentare e valorizzare le attività sportive del territorio, sfruttando al meglio la vetrina del primo maggio. L'evento si svolge al parco pertini, dove accanto alla tradizionale esposizione di macchine agricole, si troveranno alcuni stand per svolgere dimostrazioni e prove pratiche di diversi sport - dalla canoa, al pilates, passando per il country, al calcio, fino alla pedalata assistita, una interessante soluzione per scoprire il territorio con una differente prospettiva.



Come da tradizione non mancheranno i creativi del proprio ingegno disposti a mettere in mostra la propria arte e la propria capacità per avventori e curiosi in piazza marconi e in via caduti della libertà.



Negli ultimi anni, nonostante il maltempo che da diverse edizioni imperversa, si sono comunque registrate notevoli presenze, per agevolare l'accesso al paese sarà predisposto come nelle precedenti occasioni l'autobus navetta con partenza dal bivio/Bergassana - dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 20.



Numerose sono anche le occasioni per contribuire con un piccolo gesto a raccolte fondi presso gli stand delle associazioni di volontariato presenti in fiera.