Torna il week end ecologico a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Al via la IIª edizione del "Weekend Ecologico - Insieme facciamo la differenza!" in programma a Monterosso il prossimo fine settimana. La manifestazione, organizzata dal Comune di Monterosso al Mare, con il supporto del Consorzio Turistico delle Cinque Terre e il patrocinio del CEA (Centro di Educazione Ambientale) del Parco Nazionale delle Cinque Terre, si inserisce in una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini e verso i numerosi turisti che visitano i nostri borghi, in modo che possano diventare cittadini e turisti sempre più educati al rispetto dell’Ambiente.



L'evento vuole essere un ulteriore stimolo per migliorare i risultati raggiunti con le percentuali di raccolta differenziata e un’occasione per coinvolgere i monterossini in prima persona su una tematica così importante.

Saranno previsti diversi interventi su varie tematiche (ciclo di recupero dei materiali, problema delle plastiche e delle micro-plastiche in mare, lotta contro il cambiamento climatico globale, sostenibilità ambientale e altri obiettivi dell’agenda 2030), incontri pratici con adulti e ragazzi per l’educazione ambientale, la raccolta differenziata e laboratori interattivi con bambini in età scolare.

La seconda giornata sarà invece dedicata ad attività di raccolta su spiagge/sentieri con volontari e con quiz sulle tematiche trattate. Per i più piccoli verranno creati due percorsi e la raccolta sarà impostata come “gara tra due squadre”.

Quest’anno, a differenza della scorsa edizione, c’è un’importante novità con il lancio del 1° concorso fotografico giovanile “Uomo e Ambiente: amici o nemici?” che ha l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare la popolazione tramite la sua componente più attiva, ossia i ragazzi.



In palio per i vincitori tre macchine fotografiche digitali subacquee. Il concorso permetterà ai giovani partecipanti di dare spazio alla loro creatività per scattare foto ad alto impatto emotivo mettendo in luce il filo che lega l’uomo all’ambiente.



La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i giovani dai 6 ai 17 anni, suddivisi in tre categorie: 6 -11 anni; 12-14 anni; 15- 17 anni. Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 3 foto inedite, che siano state scattate all’interno del territorio comunale. Le foto, in b/n e a colori, dovranno essere corredate dal titolo, data e luogo dello scatto e pervenire esclusivamente in formato digitale alla mail: segreteria.sindaco@comune.monterosso.sp.it



Per partecipare servirà compilare ed inviare, unitamente ai propri scatti, anche il modulo di iscrizione. Domenica 29 settembre presso il Circolo Velico di Monterosso si terranno le premiazioni dei vincitori, la consegna degli attestati con le nomine di Eco-vigili e, alla conclusione, una golosa merenda per tutti. Per informazioni telefonare al numero 0187 817525 interno 5.