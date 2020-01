Torenco, tre mesi di cantiere per riaprire la strada

Cinque Terre - Val di Vara - Sono partiti stamattina i lavori per mettere in sicurezza la frana che lo scorso 20 dicembre ha interrotto la viabilità per Torenco, frazione del comune di Follo che conta una settantina di residenti, gran parte dei quali ieri sera ha partecipato all'assemblea organizzata dall'amministrazione comunale alla struttura polivalente di Piana Battolla. Il sindaco Rita Mazzi e l'assessore ai Lavori pubblici Corrado Vezzi hanno spiegato che l'intervento, affidato in somma urgenza, avrà durata di tre mesi - meteo permettendo - al termine dei quali la situazione viaria tornerà alla normalità. Il progetto prevede la realizzazione di un muro in cemento armato lungo dieci metri e alto cinque, nonché sistemazione di pali e realizzazione di un cordolo e di adeguati sistemi di regimazione delle acque. Circa 250mila euro di lavori in tutto, una somma che potrà 'tornare' al Comune grazie alla richiesta di finanziamento fatta alla Regione Liguria, che la prima cittadina ha pubblicamente ringraziato per sostegno e presenza, in particolare l'assessore Giampedrone e il presidente Toti. Sul tavolo c'era già il progetto per la frana che si era mossa a novembre, ma il maltempo aveva reso impossibile iniziare le operazioni: i lavori cominciati oggi andranno a suturare l'intera situazione.



Attualmente i residenti, per lasciare la frazione e per farvi ritorno, usano un sentiero di alcune centinaia di metri approntato nelle ore successive allo smottamento e che Palazzo civico ieri sera si è impegnato a migliorare e a illuminare maggiormente, come del resto chiesto a gran voce dalla platea. Intanto nei giorni scorsi si è trovato il modo di spostare le automobili dei residenti a valle della frana, così da rendere i mezzi nuovamente utilizzabili. Del tutto esclusa la possibilità di una soluzione transitoria per garantire la viabilità carrabile: un sopralluogo con Anas ha sancito l'infattibilità della soluzione (si immaginava ad esempio un ponte Bailey).

Diversa la questione del passaggio su quel pezzo di strada carrabile risparmiata dalla voragine, un tratto di una trentina di metri che consente di raggiungere più rapidamente la frazione. Per la percorribilità della stessa l'amministrazione si è detta pronta a valutare la situazione di volta in volta – in particolare in riferimento al tipo di lavorazioni in corso -, ma, ha assicurato la sindaca, tenendo al primo punto dell'agenda la volontà di non mettere in alcun modo a rischio l'incolumità della cittadinanza. Potrebbe essere altresì studiato un sistema – con un sorta di mezzo navetta – che possa portare la spesa dei residenti da un capo all'altro del cantiere. La prima cittadina ha infine ricordato ai presenti che chi vuole può chiedere di essere ospitato fino al termine del cantiere in strutture alternative, opzione che la Regione è pronta a sostenere. Un'eventualità che pare non convincere gli abitanti di Torenco.