Terrazzamenti nell'albo del ministero e nelle parole di Sereni

L'ente Parco fa partire la candidatura: "Elevato valore paesaggistico, storico e culturale".

Cinque Terre - Val di Vara - Nel novembre 2012 è stato istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali il 'Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali'. Un albo nel quale non possono non trovare spazio le Cinque Terre, con un occhio, in particolare, ai terrazzamenti che ne scolpiscono l'antico e prezioso profilo. Così, il Parco nazionale ha deciso di inoltrare domanda per inserire le colture terrazzate nel registro. La candidatura, da formulare nei tempi e nei modi previsti dal 'Programma rete rurale naturale 2014-20' è stata benedetta con apposita delibera dalla giunta direttiva dell'ente di Via Discovolo, composta dal presidente facente funzioni Vincenzo Resasco, sindaco di Vernazza, e dal sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia. Nell'atto si sottolinea "l'elevata valenza paesaggistica, storica e culturale del territorio delle Cinque Terre, con particolare riguardo alle pratiche agricole tradizionali". Pratiche tanto caratteristiche quanto - è cosa nota - vittime di una preoccupante rarefazione che, con l'agricoltura, ma anche a veder scemare il presidio di un territorio estremamente fragile.



Di norma ogni anno, entro metà settembre, l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali valuta le candidature e decide se queste siano o meno da iscrivere nel registro. Cosa che, nel caso, avviene entro fine settembre con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Tre i criteri base che le realtà candidate devono rispettare per spuntarla: unicità, persistenza, integrità.



Il registro, così dal Ministero, "è espressamente dedicato ai paesaggi rurali. Rispetto ai paesaggi e alle bellezze naturali, come definite dalla Legge 1497 del 1939, i paesaggi rurali storici fanno riferimento alla grande famiglia dei paesaggi culturali che il geografo americano Carl Sauer nel 1923 così definisce: Il paesaggio culturale è creato attraverso la trasformazione di un paesaggio naturale operato da un gruppo culturale. La cultura è lo strumento, l’ambiente naturale è il mezzo, il paesaggio culturale, è il risultato. A questa definizione, ma più propriamente per la storia del paesaggio agrario italiano, si affianca quella di Emilio Sereni del 1961: quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale". Parole tra l'altro preziose - in particolare per una riflessione sul ruolo dell'uomo nel paesaggio, nell'ambiente, nella natura - in questo acceso momento di dibattito circa le sorti del Parco regionale di Montemarcello Magra e Vara.