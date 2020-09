Temperature, è la Val di Vara a scaldarsi di più

Cinque Terre - Val di Vara - È la Val di Vara l'area dello Spezzino che ha visto aumentare maggiormente le temperature medie negli ultimi decenni, in particolare andando a confrontare la differenza tra la temperatura media nel periodo 1961-1970 e nel periodo 2009-2018. Fonte, i dati Obs Transeuropa. Premesso che siamo di fronte a un incremento generalizzato, ovunque superiore a un grado in provincia, il comune che più si è 'riscaldato' è quello di Carrodano (+2,156°), seguito da Beverino (+2,037°) e Calice al Cornoviglio (2,004°). Poi si scende sotto i due gradi, trovando subito sotto al podio ancora comuni della Val di Vara: Sesta Godano (+1.920°), Zignago (+1.829°), Maissana (+1.820°), Rocchetta Vara (+1.820°), Borghetto (+1.797°), Varese (+1.749°) Carro (+1.728°).



Sotto l'incremento di 1.7° i restanti comuni della provincia, eccezion fatta per il capoluogo La Spezia: +1.717°. L'area di Riviera e Cinque Terre è quella che meno ha patito l'alzarsi delle temperature medie: si va dal +1.282° di Deiva e Framura al +1.395° di Levanto e Monterosso. I restanti incrementi: Porto Venere (+1.405°), Pignone (+1.356°), Brugnato (+1.673°), Riccò del Golfo (+1.416°), Follo (+1.593°), Bolano (+1.593°), Vezzano (+1.593°), Santo Stefano (+1.608°), Arcola (+1.623°), Lerici (+1.623°), Ameglia (+1.648°), Sarzana (+1.474°), Castelnuovo (+1.474°), Luni (+1.429°).