Tassa di sbarco ok. E occhio agli scarichi fognari

Cinqueterre in Comune approva l'imposta e rilancia la fusione. Pollince all'insù anche per la Comunità marinara. Che tiene accesi i riflettori sulle fogne: "Assenti da dibattito".

Cinque Terre - Val di Vara - Apertissimo, spalancato il dibattito sull'ultimo grande tema cinqueterrino: la tassa di sbarco, una possibile strategia per arginare il turismo mordi e fuggi. Le associazioni non fanno mancare il loro contributo. “Non sta a noi esprimerci sull'adozione di tale tassa – dichiarano da Cinqueterre un Comune -, registriamo però che da anni il nostro territorio è soggetto all'usura del turismo mordi e fuggi il quale arreca danni all'ambiente e disagio, sia nei residenti che nei turisti che soggiornano presso le varie strutture ricettive. Da tempo moltissime associazioni locali hanno chiesto che a questo problema venga trovata una ragionevole soluzione. Quindi non sta a noi tifare per una proposta anziché un'altra, rileviamo però che nel sistema amministrativo italiano gli enti che devono erogare servizi sono i comuni, quindi un'eventuale tassa deve essere introitata e gestita direttamente dai comuni. Evidenziamo che le somme così introitate dovrebbero essere finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, di salvaguardia e manutenzione del territorio e più in generale alla creazione di veri servizi per i turisti”.



Il sodalizio osserva che “tutte queste opere per essere realizzate hanno bisogno di progetti che dovrebbero scaturire da uffici tecnici comunali quantomeno per quanto concerne lo sviluppo tecnico/amministrativo. Visto e considerato che attualmente i predetti uffici tecnici riescono a malapena a soddisfare e a evadere le ordinarie pratiche, appare francamente difficile affidare agli stessi altri progetti. Anche in questo caso servirebbe una politica amministrativa non solo locale ma territoriale e soprattutto unitaria, ne consegue quindi che anche in questo caso sarebbe più idoneo il Comune Unico delle Cinqueterre, il quale dati gli attuali benefici legislativi sia di natura economica che amministrativa potrebbe dotarsi di un vero strutturato e qualificato ufficio tecnico e perché no di assessorato al turismo. Per concludere, ci spiace rilevare che anche in questo caso, i rappresentanti amministrativi locali non hanno sul problema una identità di pensiero”.



La Comunità Marinara 5Terre, presieduta da Roberto Benvenuto, ritiene la tassa di sbarco una proposta che “appare in linea con quanto richiesto da anni dalle associazioni. L'eventuale introduzione di tale tassa, a nostro avviso, dovrebbe essere premiante nei confronti del 'turismo di qualità', quindi ragione vorrebbe che automaticamente a tale introduzione facesse seguito la cancellazione automatica dell'attuale imposta di soggiorno”.



La Comunità sottolinea altresì che nel dibattito, 'occupato' da ipotesi tassa di sbarco e da ordinanze comunali anti plastica (“speriamo siano l'inizio di un concreto percorso virtuoso”), “al momento risulta completamente assente l'argomento degli scarichi fognari a mare. Ora, senza voler tirare nuovamente in ballo l'argomento depurazione, ci accontenteremo che si procedesse velocemente alla risistemazione degli attuali impianti, che a seguito degli eventi meteorologici del 29 ottobre scorso hanno riportato danni che palesemente pregiudicano il loro funzionamento non garantendo più l'osservanza minima delle attuali leggi in materia. Preghiamo quindi Comuni e Parco di sollecitate l'azienda manutentrice di tali impianti affinché provveda al ripristino delle condizioni di legge in considerazione sia dell'imminente inizio della nuova stagione che soprattutto per porre fine all'attuale stato di sversamento a mare degli scarichi fognari”.



Scarici che, segnala la Comunità, al momento risultano nelle seguenti condizioni: “a Corniglia (foto in basso) manca un tratto di tubazione; a Manarola (foto in alto) l'impianto oltre ai frequenti malfunzionamenti è completamente fermo; a Monterosso risultano danneggiati gli scarichi sommersi; a Riomaggiore da anni si attendono lavori per la realizzazione e del nuovo impianto”.